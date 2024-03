Slittino | Dominik Fischnaller chiude un anno difficile con un amaro 4° posto a Sigulda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Non arriva il secondo podio stagionale per. Va in archivio, almeno a livello individuale, una stagione da dimenticare per l’altoatesino in Coppa del Mondo che, ricordiamo, era reduce dal titolo clamoroso conquistato l’scorso. Una sola top-3 nel massimo circuito internazionale è troppo poco per il nostro talento. Nell’ultimo individuale maschileera al comando in quel diin una gara molto particolare, visto che è stata divisa nell’arco di due giorni. Nella run decisiva l’azzurro però ha perso tre posizionindo ai piedi del podio, quarto, a 286 millesimi dalla vetta e quattro centesimi dalle medaglie. A vincere è il padrone di casa Kristers Aparjods che si esalta davanti al proprio pubblicondo con il tempo di ...