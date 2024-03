Sinner | gli opposti si attraggono | che lo voglia o no | è successo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 3 marzo 2024), non c’è niente da fare: è stato più forte di lui. Quello che è accaduto conferma il fatto che glisi. Neanche il tempo di atterrare che già era in campo per un doveroso richiamo alla preparazione invernale. Non ha perso tempo, Jannik, al suo arrivo in California. Avrebbe potuto concedersi un po’ di relax per smaltire il jet-lag, ma non lo ha fatto: si è rimesso subito a lavoro, bensì, con Umberto Ferrara, l’uomo che passo dopo passo sta trasformando il suo corpo e lo sta rendendo più funzionale al tennis.(LaPresse) – ilveggente.itAd attenderlo a Indian Wells, dopo essere stati separati per un mese esatto, c’era Darren Cahill. Chi invece non siederà nel suo box nel deserto californiano è Simone Vagnozzi, che si è concesso una piccola pausa dopo le fatiche ...