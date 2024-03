Simonelli conquista l' argento nei 60 ostacoli a Glasgow

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Impresa di Lorenzocapace dire un incredibilenei 60dei Campionato mondiali indoor di atletica leggera di. Per l'azzurro c'è anche il nuovo record italiano di 7"43. Si è laureato campione del mondo lo statunitense Grant Holloway che con 7"29 ha eguagliato il primato della manifestazione., 21 anni portacolori dell'Esercito, un eccellente 7"43 andato a migliorare di tre centesimi il già suo primato nazionale. Bronzo al francese Just Kwaou-Mathey in 7"47.