Sigarette e cibo di contrabbando a L’Isola dei Famosi | parlano Vaporidis e Tavassi

(Di domenica 3 marzo 2024)di, quel che è emerso dalle ultime edizioni dedeiè che i naufraghi, una volta arrivati in Honduras, diventavano dei criminali (cit.). Dopo il racconto di Nathaly Caldonazzo in cui ha svelato che di notte ha sottratto un filoncino di pane alla regia, ecco arrivate anche le parole di Nicholased Edoardoche al reality hanno partecipato l’edizione precedente. “Facevamo il gioco dei “preferiresti”. Ma erano dei “preferiresti” allucinanti. Facevamo di tutto. Su qualsiasi cosa. Io e Nicolas eravamo un po’ i criminali de”. – Ha dichiarato Edoardoa Turchese Baracchi per Turchesando – “I cameraman quando vedono che dormi prendono e vanno da altre parti. Una volta ...

"Rubavamo cibo all'Isola dei Famosi". Tavassi e Vaporidis si confessano: Nicolas Vaporidis, che ha vinto l'Isola nel 2022, ha aggiunto che entrambi erano entrati in possesso di Sigarette. “Le abbiamo rubate a un microfonoista” continua. Tavassi, in aggiunta, e per evitare ...ilgiornale

