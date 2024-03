Siena | il secondo inverno più caldo dal 2013

(Di domenica 3 marzo 2024) Oggi è prevista l’allerta meteo di colore giallo ma l’, a dire la verità, sembra definitivamente alle porte.’Meteo24’ infatti questo sarebbe stato ilpiùdopo quello del-2014 nel quale si sono registrate soltanto due minime negative nel centro storico cittadino rilevate dalla centralina ’Galilei’ mentre ne risultano 26 nelle vallate circostanti (Cerchiaia). Questola temperatura media è stata di 9,4°, ossia 2,6 gradi in più rispetto alla media 1991-2020. La temperatura più bassa, sempre in città, si è avuta il 22 gennaio scorso con -0,6°, la più alta il 17 febbraio quando la colonnina di mercurio è salita fino a 20,7°. E la pioggia? Ne sono caduti ...

Yuasa Battery, oggi si può blindare la vetta: Big match al PalaGrotta dove arriva Siena, si sfidano prima e seconda forza del torneo. Parte dell’incasso sarà devoluto all’Anffas ...ilrestodelcarlino

La Emma Villas vuole sbancare Grottazzolina. Passaponti: "Ce la giocheremo a viso aperto": Prima contro seconda in campo stasera a Grottazzolina. Chissà, magari è un antipasto della finale playoff in programma ad aprile; intanto mette in palio punti preziosi per entrambe. Grottazzolina può ...msn

Viaggio goloso a Siena: ecco due ristoranti e una pasticceria da non perdere: Siena, città del Palio e artisticamente conosciuta come Capitale del Gotico italiano, è oggi una piccola ma bellissima realtà universitaria e turistica con un'eccellete storia gastronomica ...italiaatavola