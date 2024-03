Si può insegnare la cucina francese persino alle americane

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 3 marzo 2024) Julia Child fu la cuoca che negli Stati Uniti degli anni Sessanta fece conoscere i sofisticati piatti d’Oltralpesue connazionali, ancora «basiche» ai fornelli. Tutto grazie alla tivù e ad un libro uscito nel 1961. Finalmente edito anche in Italia. Una spilungona alta un metro e 88 centimetri: Meryl Streep, due spanne meno, non tentò miracoli per allungarsi, ma la sua interpretazione nel film del 2009 Julie & Julia, regia di Nora Ephron, restituì perfettamente la figura e la storia di Julia Child, cuoca, scrittrice e star della tv, molto conosciuta negli Stati Uniti (e nell’anglosfera). Californiana, morta ultranovantenne nel 2004, Julia Child ha lasciato un libro importante, scritto nel 1961: Mastering the Art of French Cooking. Dopo un successo mondiale, sempre rinnovato, ora è finalmente edito in Italia da Giunti: L’arte della...