Si chiude in bagno in una pizzeria di Roma e viene ritrovato morto con una siringa accanto | probabile overdose

Come ogni lunedì, torna anche oggi, 26 febbraio 2024, l’imperdibile appuntamento con il daytime di Amici 23. Ormai sono tanti i ragazzi che sono riusciti a ... (tutto.tv)

L?ennesimo litigio con la ex compagna, le urla e poi gli spari, almeno nove. Una raffica di colpi che non ha lasciato scampo alla mamma e alla sorella della ex ... (ilmessaggero)