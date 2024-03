Sh?gun 2024 Lotta di potere

Leggi tutta la notizia su locchiodelcineasta

(Di domenica 3 marzo 2024) Adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, Sh?gun di FX è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga stando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori. Source