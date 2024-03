Sfide Andrea Costa e Virtus cercano certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Lavuole il poker di vittorie. Questa sera (ore 18) la Neupharma giocherà sul campo di Lumezzane. Un’altra partita impegnativa per la truppa di Mauro Zappi, che arriva dopo una settimana un po’ complicata: "La squadra continua a essere martoriata dalla sfortuna – commenta il coach – abbiamo avuto Morara influenzato, è rientrato in gruppo solo venerdì quando abbiamo potuto giocare cinque contro cinque. Purtroppo dal 7 febbraio in avanti ci sono state sempre delle problematiche, ma questo non ha intaccato l’entusiasmo di un gruppo che lavora sodo". Nelle ultime settimane la V imolese ha dovuto fare i conti con l’assenza di Luca Valentini: "Come da programma ha lavorato con il preparatore, si è aggregato al gruppo giocando in parte con la squadra. Rientra in rosa, non possiamo aspettarci niente di più che pochi minuti per fiato e condizione". Ora c’è la sfida in ...