Settore auto | i lavoratori si fermano | ad aprile via allo sciopero

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 3 marzo 2024), arrivano delle grandi novità: isono pronti a fermarsi e dare via ad unonel mese di. Tutte le informazioni in merito Importanti aggiornamenti che arrivano e che riguardano ildell’. In particolar modo per itorinesi della “Stellantis“. Nel corso dell’ultima assemblea (in cui hanno partecipato delegati di Fim, Fiom, Fismic, UgIM e associazione quadri) è stato proclamato unoprovinciale dalla durata di 8 ore con tanto di manifestazione. Il tutto si verificherà entro la metà del mese di. Il motivo di questo stop? Per chiedere la salvaguardia ed il rilancio, appunto, di questo. Operai si fermeranno ad ...