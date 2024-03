Serie C NOW girone C 29esima giornata seconda sconfitta consecutiva del Crotone sotto la guida tecnica di Baldini e ottavo risultato negativo

(Di domenica 3 marzo 2024)2 Giugliano 3 Marcatori: 27° D’Angelo, 42° Felippe, 52° Salvemini, 58°-78° De Rosa(3-5-2): Dini, Rispoli, Battistini, Loiacono (Gigliotti), Giron (Crialese), Zanellato, Felippe (Kostadinov), Tribuzzi, D’Angelo (Vitale), D’Ursi (D’Errico), Gomez. All.Giugliano (4-3-3): Russo, Valdesi, Cargnelutti, Gladestony, Menna, De Rosa, Maselli, Oviszach (Balde), Ciufferi, Salvemini, Yabre (Oyewale). All. Bertotto. Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta Ass. Marco Pilleri (Cagliari)-Marco Giudice (Frosinone) Quarto giudice: Riccardo Tropiano di Bari Ammoniti: Vitale, Balde, Gigliotti, Cargnelutti Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 3.937 incasso euro 13.360,69 Il commento di mister: “Credo in questa squadra, altrimenti avrei lasciato dopo quest’altra ...

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023 / 2024 con la 27a giornata . Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le partite mentre ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023 / 2024 ... (sportintv.eu)

La Serie C è la terza Serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e il fascino del calcio di ... (digital-news)

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 1 a ... (digital-news)

Calcio, Serie C. Il Giugliano ci crede, rimonta e vince su un Crotone senza certezze. E il pubblico rumoreggia: Mister Baldini, dopo l’esordio amaro di Foggia, che ha visto colare a picco i sogni di gloria pitagorici in soli tre minuti, è tornato in campo dopo una settimana di allenamenti intensi, per apportare ...cn24tv

Serie C, dove vedere Torres-Pescara: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: Serie C, dove vedere Torres-Pescara Sabato 2 marzo, ore 14:00. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone B.news.superscommesse

