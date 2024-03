Serie C 2023 2024 | pioggia di pareggi nel girone C | Avellino e Taranto fermate in trasferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024)dinelle partite della serata nelC di, e può sorridere la Juve Stabia che domani ha la grande chance di portarsi a +7 sulla seconda, allungando nettamente anche sulle altre inseguitrici. Già, perché in campo alle 18.30 c’era l’di Pazienza, che stecca ancora una volta e di fatto alza bandiera bianca o quasi nella corsa alla promozione diretta con ilo per 1-1 sul campo dell’Audace Cerignola. Al gol del vantaggio dei padroni di casa con Ruggiero al 34?, risponde Gori nella ripresa, ma non basta per portare a casa l’intera posta in palio. A quota 51 adesso i lupi irpini, alle spalle anche del Picerno, che a sua volta haato per 0-0 contro il Monopoli in casa, sprecando una ...