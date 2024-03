Serie B Pietro Pezzi show

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)RAVENNA 3 LUBE CIVITANOVA 0 (31-29 25-13 25-21): Cerquetti 1, Baroni 10, Minniti 5, Giugni 8, Cardia 6, Oliva 11, Marchini (L); Aldini, Rizzi. NE: Zama, Ciccorossi, Fiorini, Anconelli. All. Rizzi. LUBE CIVITANOVA: Giacomini 5, Giani 11, Iurisci 11, Cremoni 14, Zara 3, Stambuco, Spina, Stella, Dolcini. All. Rosichini. Unagaribaldina trova tre punti d’oro nello scontro diretto di bassa classifica con la Academy della Lube Civitanova. Rizzi torna al suo ruolo di allenatore e salirà in campo solo per un breve cambio al servizio, dopo aver giocato da regista e da opposto nelle giornate precedenti. Schiera pertanto la propria acciaccatissima squadra, con Cerquetti in regia (ma con flebite al braccio), Baroni opposto, Minniti (con ...