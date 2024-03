Serie B il gol di Cutrone fa sognare il Como | Venezia battuto 2-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)– Ilbatte ilnel finale gran gol dinel finale. Tre punti fondamentali per i lariani che scavalcando i lagunari, vengono rilanciati per la promozione diretta. È stata una partita dura e ilnon ha demeritato, oltre al gol ha preso due traverse. Roberts rispetto a Lecco, ripropone Curto al posto di Iovine e Gabrielloni in attacco invece di Nsame. Nei primi venti minuti, si lotta a centrocampo e la partita è molto tattica, senza occasioni per le due squadre. Al 21’ Verdi in verticale lancia Gabrielloni che si trova solo davanti a Joronen, l’attaccante cerca di scartare il portiere, ma si allunga troppo la palla che finisce fuori. Quando la partita sembrava completamente addormentata esplode al 38’, Gabrielloni recupera palla a centrocampo e smarca Sala a sinistra, ...