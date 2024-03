Serie B 2023 2024 | il Como batte 2-1 il Venezia Samp ok con la Feralpisalò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Il2-1 ilal ‘Sinigaglia’ e completa l’operazione sorpasso al secondo posto nella ventottesima giornata diB. La squadra di Roberts e Fabregas si affida alla rete di Verdi e alla magia finale di Cutrone per rendere inutile il momentaneo pareggio di Pohjanpalo e portarsi a -7 dal Parma capolista. Terza vittoria consecutiva per il Catanzaro che supera 2-0 il Cosenza in trasferta grazie ai gol di Iemmello al 31? e Biasci al 90?. Nei bassifondi della classifica ladoria scaccia la crisi e vince sul campo delper 3-1 con la doppietta di De Luca e il sigillo finale di Verre in risposta alla rete di Kourfalidis. Pareggio 1-1 tra Bari e Spezia. Un punto a testa anche in Ascoli-Reggiana (1-1), mentre il Pisa torna a vincere e lo fa di misura contro il ...