Serie A1 Lasciarsi alle spalle la Champions Il Forte ospita oggi il Sandrigo

(Di domenica 3 marzo 2024) Chiusa l’avventura in, ilsi concentra sull’ultima parte di regular season a partire dal posticipo della 22ma giornata che lo vede oppostoal Pala18 al, formazione già battuta all’andata 8-1. I venetinati da Davide Mendo occupano l’ottava posizione con 28 punti e sono reduci dalla sconfitta di Lodi (6-1). Punti di forza dei biancoazzurri sono il portiere argentino Bridge, il connazionale Moyano (ex Cgc, 12 reti segnate) e lo spagnolo Miguelez (13). Il gruppo degli italiani comprende gli esperti Brendolin, Poletto e Ghirardello, i giovani Lazzarotto e Ardit (ex Monza), Lopreiato e Schiavo, quest’ultimo proveniente dal Trissino nel mercato di fine anno. A questo punto della stagione l’obiettivo di evitare i play out sembra ...

