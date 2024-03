Serie A1. Il Cp non va oltre il pari contro il Montebello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Non vail pareggio il Circolo Pattinatori Edilfoxil(3-3 il finale), al termine di un innel quale i ragazzi di Michele Achilli hanno recuperato uno svantaggio di due reti. Il Grosseto parte con il piglio giusto e dopo nemmeno un minuto e mezzo si porta in vantaggio: dal centro dell’area Max Thiel lascia partire un tiro che sbatte sul palo alla destra di Carrion, arriva in corsa Mario Rodriguez che segna. Al 5’ Saavedra non riesce a deviare in rete una conclusione di De Oro. Al 6’ la difesa vicentina smorza il tiro dello stesso De Oro. Un velocepiede permette agli ospiti di pareggiare i conti: Borgo lancia Cardoso che supera il portiere Català con un tiro che s’infila sul primo palo. Il Montebbello ribalta il risultato a metà primo tempo: Lombardi parte dalla ...