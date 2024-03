Serie A1 donne | alle 18 la sfida in casa di milano La V nera di Vincent non vuole distrarsi | | Sanga è fastidiosa»

(Di domenica 3 marzo 2024)contro Bologna, anche al femminile. La 19esima giornata di campionato diA1 mette di fronte alla Virtus Bologna la matricola18 al Bocconi Sport Center, la formazione di Pierreè attesa dal confronto contro le milanesi padrone di. Dopo la vittoria della settimana scorsa contro San Martino e in attesa di affrontare prossima settimana Schio nello scontro diretto decisivo per il secondo posto in classifica, Cecilia Zandalasini e compagne sono attese dal confronto con le milanesi. Unasulla carta decisa, vista la classifica diametralmente opposta tra le bianconere seconda forza del campionato e ilche invece ha al suo attivo appena 4 punti, ma tenuta con le dovute considerazioni ...

Intervista a Saverio Costanzo , al cinema con il film Finalmente l'alba. Il caso di Wilma Montesi intreccia la storia di Mimosa: "In quanto a misoginia e ... (fanpage)

Giussano torna da Roma con la Vittoria a tavolino sulla Stella Azzurra. Il motivo? Non è arrivata in tempo l’ambulanza, d’obbligo nei palazzetti, per cui la ... (sport.quotidiano)

Firenze , 1 marzo 2024 - Per la Giornata internazionale della donna, l'8 marzo , l' Opera di Santa Maria del Fiore lancia la nuova serie originale podcast " Voci ... (lanazione)

"Màkari", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni: Nuovo appuntamento con “Màkari”, la Serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri ... inizialmente sarà proprio la donna a essere accusata di omicidio. Màkari 3 – Anticipazioni terza puntata La ...today

America Ferrera protagonista di una nuova Serie tv: Nella Serie “Naked by the Window” America Ferrera sarà l’artista cubana Ana Medieta, morta nel 1985 in circostanze controverse ...tecnologia.libero

Coordinamento donne di Montagna: una rete femminile per costruire il cambiamento: Tra il 2014 e il 2019 l’attività prevalente si è svolta in Sud America, con l’attuazione di una Serie di progetti di formazione rivolti alle donne degli altopiani boliviani per promuovere lo sviluppo ...ildolomiti