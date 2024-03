Serie A | vigilia di Inter-Genoa con anche Napoli-Juventus | le partite

C’è da attendere ancora un giorno prima di rivedere l’Inter in campo in Serie A, al Franchi contro la Fiorentina. Nell’attesa, gli anticipi di oggi vedranno ... (inter-news)

Hellas Verona – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale: La partita Hellas Verona - Sassuolo di Domenica 3 marzo 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 27ma giornata di Serie A ...calciomagazine

Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi sogna di fare l’impresa a Treviglio. Coach Bassi parla chiaro: "Chi sta qui deve combattere»: Palla a due alle 18, arbitrano Palustri, Capello e Spessot. Così coach Bassi (nella foto) alla vigilia: "Abbiamo lavorato bene, per quello che era possibile fare, perché numericamente siamo stati in ...lanazione

Basket Serie C Seconda fase. Il Costone vuole iniziare forte con la Sancat Firenze. Riccardini spiega: "Ripartiamo dalle nostre certezze»: "Si riinizia, finalmente". Con queste parole il vice allenatore del Costone Riccardo Riccardini ha aperto la sua consueta presentazione della vigilia dell’incontro che attende i gialloverdi. Al ...lanazione