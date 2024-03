Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club dal campionato 2026/2017 sino ad oggi. Andiamo a scoprire insieme quali sono le squadre, campionato dopo campionato, ad aver ricevuto più calci di rigore a. Tra parentesi il numero deiche sono stati trasformati e finiti in rete.PALI E TRAVERSEVAR A2023/2024 Inter 10 (9) Roma 10 (9) Napoli 7 (5) Milan 7 (5) Sassuolo 7 (6) Verona 6 (2) Frosinone 6 (6) Fiorentina 6 (3) Juventus 5 (3) Lazio 4 (4) Bologna 4 (3) Empoli 4 (4) Lecce 4 (3) Udinese 3 ...

Calcio: Serie A. Baroni "Salvezza Sara' durissima ma ci siamo": Abbiamo fatto un percorso, nelle ultime domeniche abbiamo anche sbagliato quattro rigori. La squadra ci crede: sarà dura e lo sappiamo, ci sono squadre importanti, ma tutti insieme possiamo arrivare ...sport.tiscali

Di Bello, basta Serie A: la durissima decisione di Rocchi dopo il caos Lazio-Milan: Il direttore di gara paga a caro prezzo gli errori commessi nella sfida di venerdì all'Olimpico: tutti i dettagli e i retroscena ...corrieredellosport

Calcio, Serie B: Palermo sconfitto a Brescia, il 4-2 matura tutto nel primo tempo: Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo. A Brescia, in dieci per circa 70 minuti a causa dell’espulsione di Marconi, i ...98zero