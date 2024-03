Serie A | nuovamente a rischio la panchina | valutazioni in corso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Futuro delladell’Udinese in bilico: Cioffi adi esonero? Niccolò Schira, noto giornalista sportivo, ha recentemente annunciato su X (Twitter) un possibile esonero dell’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi. Questa notizia arriva in un momento di risultati negativi per l’Udinese, che ha visto la squadra lottare per mantenere la sua posizione inA. Cioffi, che è tornato alla guida dell’Udinese nel 2023, ha avuto un’accoglienza difficile da parte degli ultras del club. Nonostante le difficoltà, però, Cioffi ha cercato di guidare la squadra attraverso un periodo di transizione, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Certo è che il clima misto alla posizione in classifica e la pressione di concretizzare risultati positivi, hanno sicuramente inficiato sul prosieguo del campionato. La ...