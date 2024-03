Segrè | il food thriller è servito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Diavolo d’un. Tra le mille tipologie di discorso con cui in questi anni ha declinato il tema dell’alimentazione, degli sprechi e del cibo spazzatura, ci mancava giusto un. Andrea, agroeconomista, ideatore di “Last minute market“, la realtà con cui dare un’opportunità ai cibi in scadenza donandoli in tempo utile a chi ne ha ancora bisogno, inventore della campagna “Spreco zero“ e dell’osservatorio Waste watcher, autore di svariati saggi sul tema... ci mancava un romanzo ed eccolo qua. Si intitola Globesity, la fame del potere, edito da Minerva. Protagonista è Giorgio Pani, un giovane ricercatore di belle speranze che decide di studiare la dieta mediterranea e svelare quel miracolo di benessere che ne deriva. Il primo viaggio è a Cipro, ma appena arrivato nella locale università per iniziare il suo lavoro, qualcosa, ...