Seghetti-gol allo scadere | il Grifo stende la Recanatese | 1-0

(Di domenica 3 marzo 2024) Perugia, 2 marzo 2024 – Un po’ Alessandro Del Piero, un po’ Luca Toni. Sia nel gol, preciso e da bomber vero, che ha deciso la sfida al Curi. Sia nell’esultanza: lingua fuori alla Pinturicchio e mani che ruotano in prossimità dell'orecchio come l’ex punta della Fiorentina. Ecco a voi Alessandro. Il centravanti del, classe 2004, lo ha fatto di nuovo. Come era successo contro la Fermana il mese scorso. E’ entrato nella ripresa e ha deciso la partita regalando ai biancorossi la seconda vittoria di fila al Curi. Un gol da tre punti, tanto bello quanto prezioso: riceve palla da Lisi, si gira e segna dopo avere colpito il palo interno (aiutato da una leggera deviazione di un difensore). Per lui è il settimo sigillo in campionato. Una perla, che firma una vittoria ormai insperata dopo un primo ...

