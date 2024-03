SEDE portafortuna A luglio si ritorna nel cuore di Valles | manca solo la data

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Squadra che vince non si cambia: vale anche per ladel ritiro. Le mucche dihanno portato bene ai rossoblù, che sono in piena corsa per la Champions. Ebbene: da ieri è ufficiale che, a, i rossoblù svolgeranno il ritiro estivo nella frazione di Rio Pusteria (Bolzano).a fine campionato, quando sarà chiaro l’eventuale cammino in Europa, verranno definite le date del soggiorno in Alto Adige, organizzato con la collaborazione di ‘Dolomiti Sport Event’ e ‘Ski & Almenregion Gitschberg Jochtal’.