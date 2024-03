Secondo un nuovo studio | far bollire l’acqua del rubinetto può rimuovere quasi il 90% delle microplastiche

(Di domenica 3 marzo 2024) Benefici del processo di bollitura delUndimostra che fardelpuòfino al 90%, contribuendo così alla riduzione di sostanze potenzialmente dannose per la salute umana.: una minaccia globale Le, frammenti di plastica inferiori a 5 millimetri, sono presenti ovunque, dall’oceano all’aria, all’interno delL'articolo proviene da News Nosh.

Bologna, 22 febbraio 2024 – E se ci fosse anche Enea Bastianini a giocarsi il titolo 2024? Il pilota riminese ci è andato non molto lontano nel 2022, quando ... (sport.quotidiano)

Con questi ritratti in vista dell’8 marzo il Secolo d’Italia intende far conoscere alcune delle (tante) donne straordinarie che non saranno mai attenzionate ... (secoloditalia)

nuovo ricovero per Zden?k Zeman . Da mercoledì l’allenatore ceco è di nuovo in ospedale a Pescara per problemi al cuore : c’è la possibilità che debba ... (ilfattoquotidiano)

"Maltempo infinito". Tre nuovi vortici si abbattono sull'Italia: quanto dureranno: Le immagini del satellite mostrano già un nuovo vortice mediterraneo ... La pausa sarà brevissima visto che "tra il pomeriggio di martedì 5 e mercoledì 6 marzo il Secondo impulso instabile riporterà ...ilgiornale

Manca ok della Provincia, lavori fermi slitta l'abolizione dei passaggi a livello: Persi altri sei mesi. Mancava solo il conflitto di competenze: in concreto, è saltata l'apertura programmata dei cantieri per sopprimere tutti i passaggi a livello (ben otto), ...ilmattino

CASTRO, Domani sarà in campo con la Primavera: Dopo Dodo, è il momento del ritorno in campo anche di Gaetano Castrovilli: Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il centrocampista classe ’97 - ai box da metà agosto in virtù di una seconda ...firenzeviola