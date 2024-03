Se il Papa boccia l' ideologia gender | il bel mondo progressista e cattolico lo censura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Ad osservare le reazioni riservate alle dichiarazioni delsulla «brutta» delsembrerebbe che qualcosa non torni, nemmeno nel. Perché Avvenire, ad esempio, che è l'organo dei vescovi italiani, dedica solo un articolo in una pagina interna (ben interna, pag. 16) a quella che è una presa di posizione netta ed inequivocabile su uno degli asset ideologici portanti delcontemporaneo? Perché in tanti che si dicono cattolici si mostrano silenti o indifferenti? Prima di provare a dare una risposta a queste domande, una considerazione preliminare si impone: il Santo Padre non ha fatto altro che il suo mestiere, non potendo contraddire la dottrina e l'antropologia cristiane in uno degli assunti fondamentali: l'esistenza di due soli generi “naturali”, ...