Se i tovaglioli dei bar non asciugano è perché li stai usando male e sarebbe il caso di abolirli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 3 marzo 2024) Non esiste sensazione più frustrante di un tovagliolo da bar sulle labbra. Non asciuga, non tampona, non assorbe, è ruvido... insomma: non serve a niente. In realtà uno scopo ce l'ha, dovrebbe essere usato per prendere brioches e paste ed evitare di sporcarsi, ma nonmeglio ottimizzare le risorse e usare deiin grado di svolgere entrambe le funzioni? Come sono fatti idel bar Cominciamo col dire che si tratta di una tradizione tutta italiana (fateci, all'estero solitamente ci sono le salviette assorbenti che fuoriescono da contenitori orizzontali, stile Kleenex). Non c'è niente da fare, quando si parla di bar all'italiana, è tutto diverso e unico nel suo genere: irigidi sono iniziati a comparire a inizio Novecento, pensati per prelevare ciambelle e ...