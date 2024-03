Se fai una di queste cose forse hai un problema con il controllo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando Giorgio Nardone, uno degli psicoterapeuti italiani più autorevoli, mi ha detto che la paura di perdere ilè diffusissima, inizialmente ero un po’ scettico. Eppure non dovremmo sorprenderci: nella nostra società, infatti, la necessità di controllare tutto ciò che avviene dentro, intorno e fuori da noi sembra dilagare, con mille e più declinazioni. Una tendenza diffusa all’iperche in alcuni casi ci porta addirittura a situazioni patologiche, di cui gli attacchi di panico sono solo l’esempio più lampante e mediatico. In generale pochi di noi si sono domandati nel corso della loro vita se abbiano qualchecon il. Nella maggior parte dei casi non abbiamo consapevolezza di esercitare forme di iperperché in alcuni ambiti questo comportamento è stato ...