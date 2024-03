Scrutinio in Sardegna Il divario si è ridotto Lo spettro riconteggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Si assottiglia ildi voti tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu nella sfida per la presidenza della Regione. Stando ai dati, ufficiosi, sulle ultime 19 sezioni ancora non aggregate alloufficiale, il vantaggio dell’ingegnera nuorese candidata del centrosinistra sul sindaco FdI di Cagliari si sarebbea 1.626 voti. È quanto si apprende dall’ufficio stampa del “campo largo“ in merito alloin corso nei tribunali sulle schede non esaminate il 26 febbraio. Del tutto improbabile, quindi, che il conteggio possa concludersi con un ribaltone sul filo di lana. "Al momento sulle cifre ci sono troppe indiscrezioni per poterle prendere in considerazione", rilevano al comitato di Truzzu. Dove, riguardo ai margini per possibili ricorsi, ribadiscono la posizione presa a ...