Scossa ai Campi Flegrei | paura a Bagnoli | residenti in strada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’epicentro delladi terremoto avvertita poco dopo le 10 nell’area deiè stato localizzato nella zona di, più precisamente in prossimità di via Napoli, il lungomare che unisce Napoli con Pozzuoli e l’area flegrea. Proprio a, alcuni cittadini dopo il sisma sono scesi inmossi dalla. Non si registrano tuttavia conseguenze e tutte le attività in programma nella zona stanno avendo regolarmente corso, a partire dal match valido per la serie A di basket in programma nel vicino palasport di Fuorigrotta, a Napoli, a pochi chilometri dall’area in cui più forte è stata avvertita la, che si giocherà regolarmente. Il palazzetto, a pochi minuti dall’avvio del match tra Napoli e ...