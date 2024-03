Scossa a Campi Flegrei | sentita a Napoli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 3 marzo 2024) 11.16 Unadi terremoto magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo le 10 nell' area dei,seguita da altre scosse minori. L'ipocentro è stato a 3 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche a,soprattutto nelle aree limitrofe e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. In alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, molte persone si sono riversate in strada. Numerose le segnalazioni, ma nessuna notizia di danni.