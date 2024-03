Scontro tra due automobili nella Bergamasca | muore un uomo di 56 anni

Galtellì: Scontro tra due auto: madre e figlia finiscono in ospedale: Incidente stradale questa mattina intorno alle 9.10 a Santu Martine in agro di Galtellì. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Siniscola, due autovetture si sono scontrate: ad ...cronachenuoresi

Domani: tre giornalisti indagati per accesso abusivo e rivelazione di segreto: Un monito a Domani e a tutta la categoria dei giornalisti”. Lo Scontro tra Crosetto e Domani è nato quando il quotidiano ha accusato il neo ministro della Difesa per potenziali conflitti d’interesse ...primaonline

Galtellì. Scontro tra auto sulla Provinciale 25, una si ribalta: Brutto incidente, questa mattina, sulla Strada Provinciale 25 all’altezza del chilometro 10, in località Santu Martine nell’agro di Galtellì. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono ...sardegnalive