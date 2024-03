Sciopero ad aprile a Torino per il rilancio del settore auto

(Di domenica 3 marzo 2024) Per denunciare la profonda crisi che sta attraversando il compartoprovinciale di 8 ore acon manifestazione dei lavoratori di Stellantis e indotto il prossimoper rivendicare ildel, oltre che per denunciare la profonda crisi che sta attraversando il comparto. A deciderlo è stata l'assemblea dei delegati di

Entro la prima metà di aprile Torino si fermerà per chiedere la salvaguardia e il rilancio del settore auto . Lo ha deciso l'assemblea dei delegati di Fim, ... (quotidiano)

Volumi in calo nel polo storico di Stellantis, al via la mobilitazione unitaria dei metalmeccatici – Fim, Fiom, Uilm, Ugl, Fismic – e dei Quadri (ilsole24ore)

Stellantis apre la porta alla Cina in Italia: sarà una vera e propria invasione: Non accadeva da quindici anni a Torino. L’assemblea dei delegati di Fim, Fiom, Uilm ha deciso di proclamare nella prima metà di aprile uno Sciopero provinciale di 8 ore con manifestazione dei… Leggi ...informazione

Stellantis, Mirafiori in rivolta: operai e indotto in Sciopero: Un fronte sindacale unito, composto da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e associazioni quadri, ha stabilito uno Sciopero provinciale di 8 ore ad aprile per chiedere la salvaguardia e il rilancio del ...motorisumotori

A Torino storico Sciopero unitario dopo 15 anni: (Lavoro) Le assemblee unitarie dei delegati fissano per la prima metà di aprile una protesta provinciale per chiedere un nuovo modello e tutele per l'indotto. La Fiom: notizia straordinaria, ora gover ...ilmanifesto