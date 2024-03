Scienza | svelato un nuovo legame tra acqua e formazione dei pianeti 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Un team internazionale di ricercatori ha scoperto la presenza di vapore acqueo nel disco protoplanetario orbitante una giovane stella, proprio dove potrebbero formarsi nuovi pianeti: infatti, l’e’ un ingrediente fondamentale per la vita sulla Terra e si pensa che svolga un ruolo significativo anche nelladei pianeti. Tuttavia, finora non eravamo mai stati in grado di mappare la distribuzione dell’in un disco stabile e freddo, il tipo di disco che offre le condizioni più favorevoli alladi pianeti intorno a giovani stelle. Le nuove scoperte sono state possibili grazie alle capacita’ uniche dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). “Non avrei mai immaginato di poter scattare una fotografia di oceani di vapore acqueo nella stessa regione in cui e’ probabile che si formi un ...