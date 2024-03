Scienza | stima precisa delle emissioni di Co2 | nuovo modello climatico da Cnr e Nies

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionalericerche di Bologna (Cnr-Isac) ha contribuito a una ricerca coordinata dal giapponese National Institute of Environmental Studies () che ha proposto, per la prima volta, un approccio innovativo per valutare mediante una visione di insieme i dati relativi alleanidride carbonica. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letter, dimostra come unad alta risoluzione di nuova generazione, combinato all’uso di una rete di misurazioni terrestri disponibili a livello regionale, permetta di ottenere stime ragionevolidi anidride carbonica (CO2) sia di origine antropica che naturale. Il gruppo di ricerca ha preso in considerazione i ...