Scienza | scoprire i confini della fisica attraverso una “danza” di particelle

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Farre le, in levitazione, per trovare nuove strade capaci di conciliare laclassica con quella quantistica. E’ l’idea del gruppo di ricerca guidato da Jayadev Vijayan, dell’Università di Manchester, che in un articolo pubblicato su Nature Physics propongono di verificare la validità di fenomeni quantistici usando delle sorte di gabbie in cui far levitare, tenendole isolate dall’ambiente esterno,di dimensioni crescenti e aiutare a determinare il confine tra i due mondi. Dagli inizi dello scorso secolo, con la scoperta delle nuove teoriequantistica, si è scoperto che il mondo dellesegue leggi molto differenti dal mondo classico, dove gli oggetti sono più grandi. Da allora ci si è chiesti quale sia il confine ...