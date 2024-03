Sci | storica Brignone | vittoria n 25

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 3 marzo 2024) 13.40 Federicavince il superG di Kvitfjell e diventa la nuova primatista azzurra di successi in Coppa del Mondo: 25, contro i 24 di Sofia Goggia. La milanese precede di 61 centesimi Lara Gut (lanciatissima per la conquista della Coppa), terza Ester Ledecka. Difficili le condizioni della pista norvegese, la nebbia ostacola la visibilità e ferma diverse volte la gara. Per laun sospiro di sollievo quando parte la concorrente n.30: da quel momento la gara è valida e lapuò essere confermata.