Sci alpino | Noel guida lo slalom di Aspen Sala vicino al podio | sbaglia Vinatzer

(Di domenica 3 marzo 2024) Uno splendido Clementha chiuso al comando la prima manche dellodi(Colorado) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Sulla pista denominata Lower Ruthie’s il francese ha impressionato stampando un ottimo 52.39, andando a superare Loic Maillard che sembrava imprendibile. Lo svizzero si ferma a 27 centesimi dalla vetta, per tutti gli altri i distacchi si fanno più corposi. In terza posizione, per esempio, troviamo Henrik Kristoffersen che accusa un gap di 1.07. Quarta posizione per il suo connazionale Alexander Steen Olsen a 1.11, quinta per un brillante Dave Ryding. Il britannico trova la manche giusta e si ferma a 1.28 da. Sesto il tedesco Linus Strasser a 1.37, settimo lo svizzero Daniel Yule a 1.50 mentre è ottavo il primo degli italiani, Tommaso ...