Sci alpino | miglior tempo per Alex Vinatzer nella seconda manche ad Aspen | battuto Odermatt!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Si fermano ai piedi del podio due italiani nel secondo gigante maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sciandato in scena ad, negli Stati Uniti: quarto posto per Luca De Aliprandini, il quale era sesto dopo la prima, quinta piazza per, che ripartiva dalla quattordicesima posizione della prima run. Se da una parte, però, De Aliprandini fa segnare il sesto crono anchediscesa, dall’altraprova sigla il, battendo anche quello firmato dal vincitore del gigante, l’elvetico Marco. Di seguito la graduatoria della...