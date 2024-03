Sci alpino | Marta Bassino | “Sono arrivata in un punto dove non si vedeva proprio | peccato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Il secondo superG di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024 sta vedendo una protagonista inattesa: la nebbia. Il via della gara, fissato per le ore 11.00, ha conciso con l’arrivo di un banco notevole, che ha reso quasi nulla la visibilità. Tra interruzioni varie, in quasi 2 ore di temposcese solo una manciata di atlete. Al momento, dopo il pettorale numero 15, è Federica Brignone al comando al termine di una prestazione di altissimo livello, davanti a Lara Gut-Behrami e Kajsa Vickhoff Lie. Prova complicata, invece, per. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, infatti, si trova in 13a e penultima posizione a quasi 2 secondi di distacco dalla compagnia di squadra. La sciatrice classe 1996 spiega ai microfoni di RaiSport la motivazione di questo ritardo. ...