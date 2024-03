Sci alpino | le qualificate per le finali di Coppa del Mondo in superG | Brignone cerca l’impresa

(Di domenica 3 marzo 2024) Si è delineato il quadro delle atletealledelladeldi sciper quanto riguarda il. Hanno staccato il biglietto le prime 25 nella classifica di specialità, a cui si aggiungono la Campionessa deljunior e le atlete con più di 500 punti nella graduatoria generale. L’Italia sarà presente all’appuntamento con quattro azzurre: Federica(terza, formalmente ancora in lotta per la Sfera di Cristallo), Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi. Sofia Goggia è qualificata, ma non parteciperà all’evento a causa di un infortunio che l’ha costretto a chiudere la stagione in anticipo. La svizzera Lara Gut-Behrami comanda con 540 punti davanti all’austriaca Cornelia Huetter (471) e a Federica ...

