Sci alpino | la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo | Federica Brignone a 25 | superata Goggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha vinto il superG di Kvitfjell ed è diventata l’italiana più vincente di tutti i tempi nella storia delladeldi sci. La fuoriclasse valdostana si è infatti imposta in ben 25 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante: 10 in gigante, 10 in superG e 5 in combinata. Grazie al sigillo odierno, l’azzurra ha nuovamente staccato Sofiaal comando della speciale. Il duello con la formidabile bergamasca, attualmente ferma ai box per infortunio e seconda a quota 24 vittorie (18 in discesa libera, 6 in superG), continua a infiammare il Circo Bianco alle nostre latitudini. Le due sciatrici attualmente in attività hanno ormai ampiamente distaccato due grandi icone del passato come Deborah Compagnoni (16 vittorie, ...