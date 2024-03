Sci alpino | Federica Brignone festeggia | “Non ho nessuna intenzione di smettere A gennaio troppa pressione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)sorride convinta dopo aver vinto alla grande il secondo superG di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. La valdostana è stata in grado di domare la scarsa visibilità sulla Olympiabakken, rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali. In seconda posizione, per esempio, Lara Gut-Behrami si è fermata a 61 centesimi, mentre è salita sul gradino più basso del podio Ester Ledecka a 79. Al termine della gara la vincitrice della Sfera di Cristallo del 2020 ha puntualizzato quanto fosse importante per lei questo successo: “Sono davvero felice. Non è stato facile aspettare tutto questo tempo per la lunghezza della gara dopo le tante sospensioni. Non volevo vincere una gara ‘pacco’. Volevo un successo vero e proprio al termine di una gara regolare”. (Fonte: Raisport). “Gare ...