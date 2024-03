Sci alpino | caos maltempo | cambia l’orario dello slalom di Aspen!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024). La Coppa del Mondo di scicontinua a fare i conti con i “capricci meteorologici”. Tenuto dei problemi che ci sono stati in questo week end a Kvitfjell (Norvegia) per lo sviluppo delle prove veloci delle donne, si sperava che quantomeno ad(Stati Uniti) la situazione fosse migliore per gli uomini. Nelle prime due giornate, dedicate ai giganti, abbiamo assistito allo show di Marco Odermatt, con lo svizzero che ha dato seguito alla sua serie incredibile di successi (12 consecutivi tra le porte larghe e 9 stagionali). Bene anche in casa Italia, con Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che hanno ottenuto rispettivamente un quinto e un quarto posto e una sesta e una quinta posizione. Giusto sottolineare che per l’altoatesino siano arrivati i migliori risultati di sempre nella specialità. Per questo ...