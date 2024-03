Scherma | ranking olimpico sciabola femminile dopo Atene | Parigi più vicina per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Nellaresta in calendario un’altra tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 fino al 1° aprile 2024, termine ultimo per definire tutte le qualificate ai Giochi tramite iolimpici a squadre, ovvero la prova decisiva di Sint-Niklaas (17 marzo), in Belgio.dellaè sesta, ma al quinto posto ci sono gli Stati Uniti, che prenderebbero il posto come miglior americana al di fuori delle prime 4, mentre le azzurre staccherebbero il pass come miglior europea tra il 5° ed il 16° posto. Attenzione, però, perché al termine delle prove in calendario il peggior risultato andrà scartato: per mantenere una posizione utile alla qualificazione albasterà che gli USA non superino l’Ucraina (le statunitensi dovrebbero arrivare in ...