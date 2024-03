Scherma | Italia quinta nella prova a squadre di sciabola maschile a Padova Pass olimpico ad un passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Quinto posto di grande valore per l’didella tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di. Un risultato di peso per il quartetto azzurro, leggermente rimaneggiato, che consente un decisoo avanti verso il biglietto per Parigi. Questa era infatti la penultima tappa che assegnava punti in chiave qualificazione Olimpica, ma gli azzurri per l’aritmetica avevano bisogno di qualcosa in più. Ilè veramente vicino, ma l’ufficialità è rimandata a Budapest. Successo di tappa che è andato alla Corea, al termine di un’epica finale contro gli Stati Uniti conclusa solo all’ultima stoccata (45-44). Una botta davvero bellissima, portata dopo una difesa eccezionale scappando all’indietro ...