Scherma | il ranking olimpico aggiornato della sciabola femminile Parigi è un po’ più vicina per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Nellaresta in calendario un’altra tappaCoppa del Mondo 2023-2024 fino al 1° aprile 2024, termine ultimo per definire tutte le qualificate ai Giochi tramite iolimpici a squadre, ovvero la prova decisiva di Sint-Niklaas (17 marzo), in Belgio. L’Italia, è sesta, ma al quinto posto ci sono gli Stati Uniti, che prenderebbero il posto come miglior americana al di fuori delle prime 4, mentre lestaccherebbero il pass come miglior europea tra il 5° ed il 16° posto. Attenzione, però, perché al termine delle prove in calendario il peggior risultato andrà scartato: per mantenere una posizione utile alla qualificazione all’Italia basterà che gli USA non superino l’Ucraina (le statunitensi ...