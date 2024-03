Scherma | Coppa del mondo sciabola maschile | a Padova l’Italia chiude in quinta posizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Non va oltre il quinto postodellanella prova a squadre della tappa didelche si è svolta a. Il team del CT Nicola Zanotti ha dovuto quest’oggi fare a meno di Gigi Samele, in non perfette condizioni dopo la bella garra individuale di ieri in cui si è piazzato in secondaha schierato Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè, debuttando con un successo per 45-35 sull’Ucraina prima di arrendersi al termine di una sfida lottata per 45-42 contro la Francia. Nel tabellone dei piazzamenti la squadra azzurra ha sconfitto prima la Romania 45-43 e poi la Germania 45-40 in un match fondamentale per la rincorsa al pass olimpico contro una diretta concorrente. Quando manca un solo appuntamento ...