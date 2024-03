Scherma | azzurre quarte ad Atene nella sciabola Ma l’Ucraina fa un favore verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) L’Italia chiude al quarto posto ad, ma Parigi è più vicina.tappa di Coppa del Mondo difemminile, iltto azzurro (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Irene Vecchi) non riesce a salire sul podio, ma centra comunque una posizione importante in ottica qualificazione olimpica. Ad essere ancora più decisivo è stato il secondo posto del, che ha superato gli Stati Uniti al quarto posto del ranking (ultimo necessario per la qualificazione diretta), rendendo l’Italia al momento la miglior nazione europea fuori dalle prime quattro in classifica. La vittoria è andata alla fortissima Francia, che si conferma al momento la nazione da battere. Le francesi hanno sconfitto nell’ultimo attocon il punteggio di 45-30. Proprio le ...