Scherma | atleta uzbeka denuncia stupro a Chianciano Federazione | “Subito agito con magistratura”

(Di domenica 3 marzo 2024) La Federsi è attivata con lain relazione alla notizia secondo cui una campionessa didi 17 anni della squadra dell’Uzbekistan sarebbe stata abusata da tre atleti tesserati con lain un ritiro aTerme. Lodi gruppo sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 agosto scorso durante un ritiro pre-estivo. Sul caso indaga la Procura di Siena. “La Fis ha tempestivamente, e in più occasioni, avuto confronti diretti con lainquirente, al fine di conoscere la situazione e gli sviluppi dell’attività investigativa, nel rispetto del segreto istruttorio che contraddistingue la fase procedimentale ancora in corso. Sulla base di tali informazioni e rassicurazioni acquisite, laha ...

La giovane sarebbe stata violentata da 3 atleti tesserati per la Fis ad agosto 2023. Il presidente federale Azzi all'Adnkronos: "Abbiamo risposto all'avvocato ... (sbircialanotizia)

La giovane sarebbe stata violentata da 3 atleti tesserati per la Fis ad agosto 2023. Il presidente federale Azzi all'Adnkronos: "Abbiamo risposto all'avvocato ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Feder Scherma si è attivata con la magistratura in relazione alla notizia secondo cui una campionessa di Scherma ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Feder Scherma si è attivata con la magistratura in relazione alla notizia secondo cui una campionessa di Scherma di 17 anni della squadra ... (seriea24)

La Feder Scherma si è attivata con la magistratura in relazione alla notizia secondo cui una campionessa di Scherma di 17 anni della squadra dell’Uzbekistan ... (ilfaroonline)

Italia: schermitrice uzbeka abusata da tre atleti durante il ritiro: L'abuso sarebbe avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto dello scorso anno: la vittima, minorenne, una schermitrice di 17 anni della Federazione uzbeka in ritiro in Italia, a Chianciano Terme. Gli ...msn

Weekend di podi per il Club Scherma Pesaro: Gai 3° a Zagabria e Monti 2° a Firenze: Se i grandi ottengono podi, non si può dire il contrario per i piccoli. Ludovico Monti, classe 2013, ha ottenuto un ottimo 2° posto nel Trofeo del Gran Ducato e un 3° posto nella classifica accorpata ...viverepesaro

La schermitrice stuprata, la Federazione: «collaboriamo». Ma non ferma gli accusati: Il «sistema» a cui si riferisce il presidente della Federazione nazionale Scherma, Paolo Azzi rimanda alla mancata sospensione cautelativa da parte di FederScherma nei confronti dei due atleti della ...ilmessaggero